В Уфе массово эвакуируют торговые центры

По информации источников, сегодня, 18 августа, вывели посетителей и персонал торговых центров «Иремель», «Планета» и «Меркурий», а также лайф-стайл центра «Башкирия».

В больнице №5 сработала тревога, всего, по неофициальной информации эвакуировано порядка 18 социальных объектов.

Эвакуация проводится по требованию правоохранительных органов в связи с поступившими сообщениями о минировании.

15 августа мы писали о том, что в Уфе по той же причине второй раз за месяц эвакуировали здание Верховного суда.