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В Уфе массово эвакуируют торговые центры

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Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают об эвакуации целого ряда торговых и социальных объектов по всей Уфе.

Фото: Николай Рубцов

По информации источников, сегодня, 18 августа, вывели посетителей и персонал торговых центров «Иремель», «Планета» и «Меркурий», а также лайф-стайл центра «Башкирия».

В больнице №5 сработала тревога, всего, по неофициальной информации эвакуировано порядка 18 социальных объектов.

Эвакуация проводится по требованию правоохранительных органов в связи с поступившими сообщениями о минировании.

15 августа мы писали о том, что в Уфе по той же причине второй раз за месяц эвакуировали здание Верховного суда.

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