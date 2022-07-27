Стало известно, когда суд в Уфе рассмотрит дело Юрия Шевчука

Сегодня, 27 июля, объединенная пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука назначено на пятое августа 2022 года.

Протокол за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию ВС России, на лидера группы «ДДТ» составили 18 мая после концерта в Уфе.

Н этом концерте Юрий Шевчук произнес со сцены речь, высказав свое отношение к событиям, которые происходят сейчас в России и за ее пределами.

Ранее Дзержинский суд уже возвращал протокол уфимской полиции, так как при его составлении были допущены ошибки. После этого был составлен новый протокол без участия самого Шевчука. Далее суд направил дело на рассмотрение по месту совершения правонарушения, то есть в Уфу, так как не было ходатайства о рассмотрении по месту жительства.