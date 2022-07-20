18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе на одной из улиц ограничили скорость движения автомобилей

Поделиться:

ГИБДД Уфы признало участок одной из улиц в Октябрьском районе аварийным. Принято решение значительно ограничить максимальную скорость движения.

«Сотрудниками отела ГИБДД города Уфы совместно с представителями УКХ и Б, администрации Октябрьского района проведено выездное совещание на участке улицы Жукова от Сельской Богородской до Новоженова.

В связи с высокой аварийностью на данном участке было принято решение о снижении скоростного режима до 40 км/ч. Будьте внимательны!» – говорится в сообщении ГИБДД.

Судя по фотографии, опубликованной ведомством, там уже повесили новые знаки.

18 июля на совещании в правительстве Башкортостана Радий Хабиров после очередного серьезного ДТП поручил усилить меры наказания за вождение в нетрезвом виде. Теперь работодателей будут оповещать о том, что кто-то из их сотрудников был задержан за пьяную езду. Государственных и муниципальных служащих сразу будут увольнять.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: