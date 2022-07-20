В Уфе на одной из улиц ограничили скорость движения автомобилей

«Сотрудниками отела ГИБДД города Уфы совместно с представителями УКХ и Б, администрации Октябрьского района проведено выездное совещание на участке улицы Жукова от Сельской Богородской до Новоженова.

В связи с высокой аварийностью на данном участке было принято решение о снижении скоростного режима до 40 км/ч. Будьте внимательны!» – говорится в сообщении ГИБДД.

Судя по фотографии, опубликованной ведомством, там уже повесили новые знаки.

18 июля на совещании в правительстве Башкортостана Радий Хабиров после очередного серьезного ДТП поручил усилить меры наказания за вождение в нетрезвом виде. Теперь работодателей будут оповещать о том, что кто-то из их сотрудников был задержан за пьяную езду. Государственных и муниципальных служащих сразу будут увольнять.