Суд на 2 месяца арестовал молодого человека, сбившего 4 девушек в Башкортостане

В 4.35 23-летний мужчина за рулем Аudi A5 сбил четверых девушек 2001, 2003 и 2004 годов рождения, шедших вдоль обочины из кафе. Все они скончались до приезда скорой помощи.

Освидетельствование водителя показало 0,333 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (в два раза больше максимально допустимой законом величины).

Чекмагушевский межрайонный суд постановил заключить мужчину под стражу на два месяца, то есть до 18 сентября 2022 года.

Как ожидается, он будет нести ответственность по шестой части статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.