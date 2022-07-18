Радий Хабиров поручил увольнять чиновников, попавшихся в нетрезвом виде за рулем

Глава Минстранса Александр Булушев сообщил о том, что за прошлые выходные в республике задержали 258 водителей в нетрезвом состоянии.

«Это нормально? Я не знаю, законно или нет, но давайте на работу будем им сообщения отправлять – пусть знают, что такие деятели у них ходят.

Там, наверное, и госслужащие есть. Посмотрите, что там в списках по госслужащим. Если есть государственные или муниципальные служащие – чтобы сразу вылетали с работы.

Прошу Госсобрание тоже проанализировать эту историю, делайте мне предложения. Понятно, что мы не можем вечно идти по пути ужесточения наказания за пьяное вождение. Но там санкция до десяти лет лишения свободы – чем люди думают...» – сказал Радий Хабиров.