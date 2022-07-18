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Общество

В Башкортостане работодателей будут оповещать о том, что кто-то из их сотрудников был задержан за вождение в нетрезвом виде

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Спикер парламента республики Константин Толкачев сообщил о том, что уже прорабатываются новые меры наказания за пьяную езду. Этот вопрос поднимался 18 июля на совещании в правительстве Башкортостана после очередного серьезного ДТП.

«Заслуживает внимательного изучения предложение главы республики о том, чтобы применять жесткие меры дисциплинарного воздействия к тем гражданским и муниципальным служащим, которые попались за рулем в нетрезвом состоянии. Человек, который должен блюсти интересы людей, а сам грубо нарушает закон и подвергает опасности другие жизни, дискредитирует своими действиями органы власти.

Подход может быть и более широким. Я уже дал поручение юридической службе всесторонне изучить возможность доведения информации о нетрезвых водителях до их работодателей. Работодатель сам решит, стоит ли доверять неблагонадежному человеку ответственные участки работы. Если рюмка-другая будет стоить автовладельцу карьеры и деловой репутации, то ситуация на дорогах может измениться к лучшему.

Такие инициативы рождаются не от хорошей жизни. В эти выходные по вине пьяного водителя в Бакалинском районе погибли четыре молодые девушки. Парень стал невольным убийцей и сломал жизнь самому себе. А всего в эти выходные сотрудники ГИБДД выявили на дорогах республики 258 нетрезвых водителей! Это говорит о том, что вождение в пьяном виде в обществе не считается зазорным. Если административное наказание не действует, а уголовное не пугает, то стоит подключить общественные институты. Пусть знает работодатель, коллектив. Утрата доверия по месту работы может сработать куда эффективнее штрафов и лишения водительских прав.

Проблема актуальна не только для нашей республики. Будем прорабатывать вопрос совместно с парламентами других субъектов Российской Федерации», – написал Константин Толкачев.

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