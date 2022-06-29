В Уфе до осени перекроют одну из улиц

Администрация Уфы сообщает о частичном ограничении движения транспорта по одной из улиц в северной части города.
Движение по улице Сельской Богородской на участке от Интернациональной до путепровода «Гастелло» будет перекрываться в период с первого июля по 30 сентября текущего года.
В это время там будут ремонтировать дорогу. На первом этапе перекроют половину проезжей части улицы, во время укладки асфальта будет закрыто движение троллейбусов.
Ранее мы писали о том, что на длительный период перекрыли улицу Мингажева, участки улиц Гоголя и Зенцова и проезд в Кировском районе.
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