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В Уфе до осени перекроют одну из улиц

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Администрация Уфы сообщает о частичном ограничении движения транспорта по одной из улиц в северной части города.

Движение по улице Сельской Богородской на участке от Интернациональной до путепровода «Гастелло» будет перекрываться в период с первого июля по 30 сентября текущего года.

В это время там будут ремонтировать дорогу. На первом этапе перекроют половину проезжей части улицы, во время укладки асфальта будет закрыто движение троллейбусов.

Ранее мы писали о том, что на длительный период перекрыли улицу Мингажева, участки улиц Гоголя и Зенцова и проезд в Кировском районе.

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