В Уфе до осени перекроют участки двух улиц в центре города

Администрация Уфы сообщает о планируемом перекрытии движения транспорта для капитального ремонта тепловой магистрали.
Работы будет вести МУП УИС. На это время будут перекрываться:
– с 9.00 22 июня до 21.00 30 июля – вся проезжая часть Гоголя от жилого дома №39 до бизнес-центра «Капитал» (Гоголя, 60);
– с 9.00 первого августа до 21.00 первого сентября – вся проезжая часть Гоголя от торгово-сервисного комплекса «Свердловский» (Свердлова, 90) до жилого дома №39;
– с 9.00 первого сентября до 21.00 20 сентября – вся проезжая часть Гоголя от бизнес-центра «Капитал» (ул. Гоголя, 60) до пересечения с Чернышевского;
– с 9.00 27 июня до 21.00 20 сентября – вся проезжая часть Зенцова от административного здания №52 по Красина до пересечения с Чернышевского.
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