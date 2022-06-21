В Уфе до осени перекроют участки двух улиц в центре города

Работы будет вести МУП УИС. На это время будут перекрываться:

– с 9.00 22 июня до 21.00 30 июля – вся проезжая часть Гоголя от жилого дома №39 до бизнес-центра «Капитал» (Гоголя, 60);

– с 9.00 первого августа до 21.00 первого сентября – вся проезжая часть Гоголя от торгово-сервисного комплекса «Свердловский» (​Свердлова, 90) до жилого дома №39;

– с 9.00 первого сентября до 21.00 20 сентября – вся проезжая часть Гоголя от бизнес-центра «Капитал» (ул. Гоголя, 60) до пересечения с Чернышевского;

– с 9.00 27 июня до 21.00 20 сентября – вся проезжая часть Зенцова от административного здания №52 по Красина до пересечения с Чернышевского.