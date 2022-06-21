В Уфе на год перекроют движение транспорта по одной из улиц

В полночь 22 июня закроют проезжую часть местного проезда от улицы Колгуевской до улицы Бородинской – участок отмечен на карте.

Ограничения вводятся до первого июня 2023 года в связи со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева.

Ранее мы писали о том, что до осени текущего года будут поэтапно перекрывать улицы Гоголя и Зенцова в связи с капитальным ремонтом тепловой магистрали.