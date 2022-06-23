В Уфе на месяц перекрыли улицу Мингажева

Ограничение будет действовать с 9.00 23 июня до 21.00 20 июля 2022 года.

В этот период на участке от перекрестка с улицей Чернышевского до торца дома № 61 по Мингажева будут ремонтировать тепловую сеть. Проезжую часть перекроют полностью.

МУП УИС обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.