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В Уфе на месяц перекрыли улицу Мингажева

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Администрация Уфы предупреждает о временном закрытии 300-метрового участка улицы Мингажева.

ufacity.info

Ограничение будет действовать с 9.00 23 июня до 21.00 20 июля 2022 года.

В этот период на участке от перекрестка с улицей Чернышевского до торца дома № 61 по Мингажева будут ремонтировать тепловую сеть. Проезжую часть перекроют полностью.

МУП УИС обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.

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