Блогер Рустам Набиев стал советником мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Советником Мавлиева стал известный блогер и альпинист-рекордсмен Рустам Набиев, проживающий в Уфе:

«Рустам Набиев не нуждается в представлении. Человек с сильным характером и железной силой воли. Просто пример для всех нас. Рад познакомиться лично. Договорились, что Рустам будет советником по вопросам обеспечения в Уфе доступной среды», – написал Мавлиев в соцсетях.

В 2021 году Набиев вошел в историю альпинизма и как первый человек, покоривший гору-восьмитысячник только при помощи рук: в октябре завершилось его восхождение на гору Манаслу (8156 метров).

Документальный фильм Дмитрия Олейника «30 000 ударов» о восхождении Набиева на Эльбрус получил высшую награду на Cannes Corporate Media & TV Awards 2021.