Блогер Рустам Набиев стал советником мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях представил своего нового советника и рассказал о том, по каким вопросам он будет консультировать руководство муниципалитета.
vk.com/ratmir.mavliev
Советником Мавлиева стал известный блогер и альпинист-рекордсмен Рустам Набиев, проживающий в Уфе:
«Рустам Набиев не нуждается в представлении. Человек с сильным характером и железной силой воли. Просто пример для всех нас. Рад познакомиться лично. Договорились, что Рустам будет советником по вопросам обеспечения в Уфе доступной среды», – написал Мавлиев в соцсетях.
В 2021 году Набиев вошел в историю альпинизма и как первый человек, покоривший гору-восьмитысячник только при помощи рук: в октябре завершилось его восхождение на гору Манаслу (8156 метров).
Документальный фильм Дмитрия Олейника «30 000 ударов» о восхождении Набиева на Эльбрус получил высшую награду на Cannes Corporate Media & TV Awards 2021.
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