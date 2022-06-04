18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Блогер Рустам Набиев стал советником мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Поделиться:

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях представил своего нового советника и рассказал о том, по каким вопросам он будет консультировать руководство муниципалитета.

vk.com/ratmir.mavliev

Советником Мавлиева стал известный блогер и альпинист-рекордсмен Рустам Набиев, проживающий в Уфе:

«Рустам Набиев не нуждается в представлении. Человек с сильным характером и железной силой воли. Просто пример для всех нас. Рад познакомиться лично. Договорились, что Рустам будет советником по вопросам обеспечения в Уфе доступной среды», – написал Мавлиев в соцсетях.

В 2021 году Набиев вошел в историю альпинизма и как первый человек, покоривший гору-восьмитысячник только при помощи рук: в октябре завершилось его восхождение на гору Манаслу (8156 метров).

Документальный фильм Дмитрия Олейника «30 000 ударов» о восхождении Набиева на Эльбрус получил высшую награду на Cannes Corporate Media & TV Awards 2021.

Рустам Набиев: «Ник Вуйчич мотивирует людей через веру в Бога, я же мотивирую их через действия»

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: