Рустам Набиев: «Ник Вуйчич мотивирует людей через веру в Бога, я же мотивирую их через действия»

«Своим примером я хочу донести людям, что в этой жизни возможно все. Даже с такой травмой, как у меня, можно быть счастливым, успешным, состоятельным человеком. Можно завести семью, рожать детей.

Когда я встречаю людей, которые оказались в сложной ситуации, как я, то говорю, что им повезло выжить и у них есть пример – это я. Когда со мной произошла трагедия, у меня не было человека, на которого я мог бы посмотреть и сказать: "Он смог, и я смогу". Мне приходилось начинать заново. Это как купить технику без инструкции. Я не понимал, как дальше жить, и мне самому приходилось писать инструкцию для своей жизни.

И сейчас своим примером я хочу показать людям, что ничего не потеряно. И речь не только о тех, кто оказался в сложной ситуации, но и о здоровых людях, которые потеряли смысл жизни. Я прекрасно понимаю свой смысл, понимаю ценность своей жизни.

Через свой пример я учу людей тому, что в этой жизни нужно всего добиваться через действия. Есть такой человек, как Ник Вуйчич, который мотивирует людей через веру в Бога. Я же мотивирую их через действия. Я показываю, что возможно даже восхождение на Эльбрус – и это действие. Если бы я сидел сложа руки, я бы никуда не дошел, а благодаря своим действиям, преданности своей цели и мечте я сделал это. Хочется дать людям понять, что в этой жизни все возможно!

Сейчас я думаю о том, чем конкретно я могу помочь людям в качестве члена Общественной палаты. Я сделаю для этого все возможное и даже невозможное. Думаю, что работы будет много. Главное, чтобы люди остались довольны, и моя польза была максимальной. Свои интересы я не преследую, и если моя общественная деятельность и возможности помогут нашим гражданам, то я буду этого добиваться», – сказал Набиев.