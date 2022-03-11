Стало известно, закроются ли гипермаркеты «Леруа Мерлен» в Уфе

Компания разослала партнерам письмо, в котором говорится о том, что она не планирует приостанавливать деятельность на российском рынке.

Более того, «Леруа Мерлен» будет отказывать поставщикам, необоснованно завышающим цены, создала штаб по импортозамещению и поиску новых поставщиков для уже существующего ассортимента, а также возможностей для его расширения.

Стоит отметить, что ранее с похожим заявлением выступил бренд Uniqlo, однако в результате столкнулся с давлением со стороны властей и зарубежных покупателей, и 10 марта объявил о приостановке деятельности вслед за другими магазинами одежды.

Ранее мы писали о том, что «Леруа Мерлен» был вынужден ограничить онлайн-продажи в Уфе: по сей день на сайте принимаются заказы только от 50 тысяч рублей.