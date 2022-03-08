Какие магазины одежды еще работают в ТРЦ «Планета» в Уфе?

По состоянию на восьмое марта из вещевых магазинов в ТРЦ «Планета» еще работают Adidas, O'stin, Colin's, Sinsay, GJ, Zarina, Снежная королева, Modis и еще несколько бутиков, в том числе обувные Respect, SuperStep и Kari.

Также, как мы писали ранее, пока не собирается закрываться Uniqlo – он открылся 12 ноября.

Adidas уже объявили о скорой приостановке деятельности, так что в ближайшее время их магазины также закроются.

С шестого марта работу приостановили магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti и Women's Secret.

Ранее в Уфе также прекратили работу магазины Puma, H&M, Mango и Monki, Ikea закрылся с четвертого марта и, как ожидается, откроется только 31 мая.