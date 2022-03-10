Uniqlo закроет магазин в Уфе

Ранее президент холдинга Fast Retailing Тадаши Янаи заявил, что «не планирует приостанавливать деятельность» 49 магазинов Uniqlo, открывшихся в России.

«Одежда – это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», – сказал Янаи.

После этого в СМИ появилась информация о том, что компания столкнулась с давлением как со стороны властей, так и со стороны пользователей. В сети даже появился хештег #BoycottUNIQLO.

Сегодня, 10 марта, компания Fast Retailing сообщила о том, что «столкнулась с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса», в связи с чем приостанавливает деятельность на российском рынке.