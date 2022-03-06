Гипермаркет «Леруа Мерлен» ограничил продажи в Уфе

«Из-за большой нагрузки временно принимаем заказы от 50 000 р. Покупки на меньшую сумму вы можете сделать в наших гипермаркетах, они работают в обычном режиме», – гласит объявление на сайте магазина.

Третьего марта пресс-служба Leroy Merlin сообщила о том, что все 112 российских магазинов ритейлера продолжают работу в штатном режиме, об уходе с рынка речи пока не идет.

Ранее мы писали о том, что шведский концерн Ikea из-за политической обстановки решил приостановить работу своих гипермаркетов в России и Белоруссии. Уфимский магазин временно закрылся с четвертого марта. Пока что речь идет только о приостановке деятельности до 31 мая 2022 года включительно.