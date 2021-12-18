В Башкортостане вступили в силу новые ограничения для непривитых от Covid-19

В декабре в два этапа вступают в силу последние из запланированных на 2021 год коронавирусных ограничений. Они коснутся непривитых сотрудников.
С сегодняшнего дня, 18 декабря, в республике предприятия и организации обязаны отстранять от работы сотрудников без QR-кода или справки о перенесенном Covid-19 в сферах медицины, образования, соцобслуживания, транспорта, правоохранительных и надзорных органов, аэропортов, услуг, финансов и почтовой связи, а также военнослужащих.
При этом работников, отказывающихся вакцинироваться без уважительной причины, работодатели обязаны отстранить без сохранения заработной платы. Тех, у кого есть медотвод, обязаны перевести на удаленку.
Ранее мы писали о том, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Казак, уже с 20 декабря специалисты ведомства планируют приступить к проверкам предприятий и организаций.
Те из них, на которых будет привито менее 80% сотрудников, будут оштрафованы, также Роспотребнадзор может приостановить их деятельность.
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