Проверки на предприятиях Башкортостана начнутся 20 декабря

Глава Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что уже с 20 декабря специалисты ведомства планируют приступить к проверкам предприятий и организаций.

Те из них, на которых будет привито менее 80% сотрудников, будут оштрафованы, также Роспотребнадзор может приостановить их деятельность. Ранее представитель ведомства Елена Шакирова озвучила суммы штрафов:

«Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц предусмотрена административная ответственность за невыполнение постановления – на сегодня это часть 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафные санкции достаточно серьезные: для должностных лиц от 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 тысяч рублей», – сообщила она.

Сотрудников, отказывающихся вакцинироваться без уважительной причины, работодатели обязаны отстранить без сохранения заработной платы. Тех, у кого есть медотвод, обязаны перевести на удаленку.