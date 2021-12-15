В Башкортостане вступят в силу новые ограничения для непривитых от Covid-19

Минздрав республики напоминает о том, что в декабре в два этапа вводятся анонсированные ранее ограничения для непривитых от коронавируса. В большинстве организаций должно быть вакцинировано не менее 80% сотрудников.
Будут отстранять от работы сотрудников без QR-кода или справки о перенесенном Covid-19 в организациях и на предприятиях в сферах:
– медицины (с 18 декабря);
– образования (с 18 декабря);
– соцобслуживания (с 18 декабря);
– транспорта (с 18 декабря);
– правоохранительных и надзорных органов (с 18 декабря);
– аэропортов (с 18 декабря);
– военнослужащих (с 18 декабря);
– сферы услуг (с 18 декабря);
– финансовых организаций и почтовой связи (с 18 декабря);
– промышленности (с 30 декабря);
– строительства и проектирования (с 30 декабря);
– сельского хозяйства (с 30 декабря);
– перерабатывающей промышленности (с 30 декабря).
Если у сотрудника есть медотвод от вакцинации, работодатель должен перевести его на удаленку, даже если характер обязанностей не предусматривает работу из дома. При этом работнику выплачивается 2/3 оклада или тарифной ставки.
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