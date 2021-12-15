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В Башкортостане вступят в силу новые ограничения для непривитых от Covid-19

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Минздрав республики напоминает о том, что в декабре в два этапа вводятся анонсированные ранее ограничения для непривитых от коронавируса. В большинстве организаций должно быть вакцинировано не менее 80% сотрудников.

Будут отстранять от работы сотрудников без QR-кода или справки о перенесенном Covid-19 в организациях и на предприятиях в сферах:

– медицины (с 18 декабря);

– образования (с 18 декабря);

– соцобслуживания (с 18 декабря);

– транспорта (с 18 декабря);

– правоохранительных и надзорных органов (с 18 декабря);

– аэропортов (с 18 декабря);

– военнослужащих (с 18 декабря);

– сферы услуг (с 18 декабря);

– финансовых организаций и почтовой связи (с 18 декабря);

– промышленности (с 30 декабря);

– строительства и проектирования (с 30 декабря);

– сельского хозяйства (с 30 декабря);

– перерабатывающей промышленности (с 30 декабря).

Если у сотрудника есть медотвод от вакцинации, работодатель должен перевести его на удаленку, даже если характер обязанностей не предусматривает работу из дома. При этом работнику выплачивается 2/3 оклада или тарифной ставки.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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