В Башкортостане организации обязаны отстранять от работы непривитых сотрудников

В список были внесены работники отраслей промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, строительства и проектирования.

В этих отраслях до 18 ноября 2021 года не менее 80% сотрудников организаций должны были привиться первым компонентом вакцины, до 18 декабря 2021 года – вторым.

«Трудовым кодексом предусмотрена обязанность работодателя отстранить сотрудника от работы в случаях, предусмотренных в том числе федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. Одним из таких случаев является нарушение положений ФЗ об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», – сообщила представитель Минтруда Ирина Селиванова в эфире «БСТ».

Если после сегодняшнего дня, 18 ноября, проверка покажет, что привито менее 80% задействованных сотрудников, организацию могут оштрафовать.

«Штрафные санкции, налагаемые на юридическое лицо, составляют от 200 до 500 тысяч рублей. Либо административное приостановление деятельности, документы подаются в судебные органы», – добавила представитель Роспотребнадзора Елена Шакирова.