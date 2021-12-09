В Башкортостане от короновируса вакцинировались более 2 млн человек

Минздрав Башкортостана отчитался о ходе программы вакцинации населения от коронавирусной инфекции по состоянию на первую неделю декабря 2021 года.
Согласно отчету Минздрава, первым компонентом привились 2 048 012 человек – это чуть больше половины от всего населения республики.
Полностью завершили вакцинацию 1 825 209 человек. Всего планируют привить 2 048 012 человек – 80% взрослого населения.
С 18 декабря часть предприятий республики будет обязана отстранить непривитых сотрудников от работы, в противном случае им грозят штраф и приостановление деятельности вплоть до 90 суток.
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