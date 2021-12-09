В Башкортостане от короновируса вакцинировались более 2 млн человек

Согласно отчету Минздрава, первым компонентом привились 2 048 012 человек – это чуть больше половины от всего населения республики.

Полностью завершили вакцинацию 1 825 209 человек. Всего планируют привить 2 048 012 человек – 80% взрослого населения.

С 18 декабря часть предприятий республики будет обязана отстранить непривитых сотрудников от работы, в противном случае им грозят штраф и приостановление деятельности вплоть до 90 суток.