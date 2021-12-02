Радий Хабиров: «Для создания коллективного иммунитета нужно привить еще порядка 480 тыс. человек»

«В Башкортостане от коронавирусной инфекции привилось более двух млн жителей. 2 003 946 человек получили первый компонент вакцины. Мы выполнили 80 процентов от плана. Но для создания коллективного иммунитета нужно привить ещё порядка 480 тысяч человек. Поэтому продолжаем работу и, конечно, будем требовать неукоснительного соблюдения всех санитарных норм и правил.

Огромное спасибо жителям республики, которые демонстрируют ответственное отношение не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих.

Отмечу, вакцинация и соблюдение правил привели к тому, что в Башкортостане наметилась тенденция к снижению смертности. Ситуация также позволила уменьшить ковидный коечный фонд с 8 000 до 2 985 мест. Освободившиеся места мы распределили для лечения других заболеваний.

Берегите свое здоровье и жизни своих близких», – написал Радий Хабиров.