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Радий Хабиров высказался о введении новых коронавирусных ограничений

Шестого декабря на совещании в правительстве обсудили возможную проработку дополнительных противоэпидемических мер в регионе.

«На данный момент полагаю, что объем мероприятий и принятых решений по санитарно-эпидемиологическим правилам вполне адекватен текущей ситуации. Будем анализировать», – сказал Радий Хабиров.

Окончательное решение, однако, будет принято на оперативном штабе по коронавирусу в конце текущей недели.

Глава республики поручил усилить работу в районах, отстающих по темпам вакцинации, и на предприятиях.

С 18 декабря часть предприятий республики будет обязана отстранить непривитых сотрудников от работы, в противном случае им грозят штраф и приостановление деятельности вплоть до 90 суток.

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