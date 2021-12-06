Радий Хабиров высказался о введении новых коронавирусных ограничений

«На данный момент полагаю, что объем мероприятий и принятых решений по санитарно-эпидемиологическим правилам вполне адекватен текущей ситуации. Будем анализировать», – сказал Радий Хабиров.

Окончательное решение, однако, будет принято на оперативном штабе по коронавирусу в конце текущей недели.

Глава республики поручил усилить работу в районах, отстающих по темпам вакцинации, и на предприятиях.

С 18 декабря часть предприятий республики будет обязана отстранить непривитых сотрудников от работы, в противном случае им грозят штраф и приостановление деятельности вплоть до 90 суток.