Бывший мэр Стерлитамака госпитализирован с осложнениями Covid-19

Недавно покинувший свой пост чиновник был доставлен в стационар с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа Covid-19».
Как сообщают региональные СМИ, Владимир Куликов сейчас находится в палате общей терапии, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Восьмого октября Куликов оставил пост главы администрации Стерлитамака по собственному желанию, на данный момент в статусе врио городом управляет бывший вице-мэр Уфы Рустэм Газизов.
За последний год из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались мэр Уфы Ульфат Мустафин и замглавы администрации Уфы Гульнара Валиева. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что потерял трех пожилых родственников из-за этой болезни.
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