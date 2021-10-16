Бывший мэр Стерлитамака госпитализирован с осложнениями Covid-19

Как сообщают региональные СМИ, Владимир Куликов сейчас находится в палате общей терапии, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Восьмого октября Куликов оставил пост главы администрации Стерлитамака по собственному желанию, на данный момент в статусе врио городом управляет бывший вице-мэр Уфы Рустэм Газизов.

За последний год из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались мэр Уфы Ульфат Мустафин и замглавы администрации Уфы Гульнара Валиева. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что потерял трех пожилых родственников из-за этой болезни.