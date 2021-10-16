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Бывший мэр Стерлитамака госпитализирован с осложнениями Covid-19

Недавно покинувший свой пост чиновник был доставлен в стационар с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа Covid-19».

Как сообщают региональные СМИ, Владимир Куликов сейчас находится в палате общей терапии, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Восьмого октября Куликов оставил пост главы администрации Стерлитамака по собственному желанию, на данный момент в статусе врио городом управляет бывший вице-мэр Уфы Рустэм Газизов.

За последний год из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались мэр Уфы Ульфат Мустафин и замглавы администрации Уфы Гульнара Валиева. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что потерял трех пожилых родственников из-за этой болезни.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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