Андрей Артемов поддержал Ксению Собчак, попавшую в смертельное ДТП

В результате столкновения на месте погибла 35-летняя россиянка, находившаяся в Volkswagen, остальные два пассажира в тяжелом состоянии. Собчак и ее ассистентка были госпитализированы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга».

Стоит отметить, что Собчак ехала на такси и не была знакома с водителем. Более того, он сам признал, что не знал, кого вез.

«Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Zoom и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», – пишет в Instagram Ксения, которая сейчас находится в Москве.

Тем не менее, в комментариях на нее посыпались шишки: люди не верят, что она не подгоняла водителя, упрекают в том, что она покинула место ДТП, в «черствости, равнодушии и отсутствии сострадания».

Основатель бренда WOS уфимец Андрей Артемов опубликовал в Instagram фото с Ксенией с показа летней коллекции, поставив смайлик: ❤️. Артемова и Собчак связывает давняя дружба, в 2021 году они выпустили эко-коллаб, вызвавший негативную реакцию со стороны хейтеров светской львицы.