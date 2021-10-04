Бренд WOS представил коллекцию Spring/Summer 2022 (ВИДЕО)

В преддверии парижской недели моды состоялась презентация коллекции WOS сезона весна-лето 2022.
Коллекция, как всегда, будет разноплановой: в ней вы увидите легкие платья и плащи, юбки, пиджаки, рубашки и костюмы.
WOS остается верен себе, и уже узнаваемые во всем мире отсылки к традиционной башкирской культуре встречаются во многих элементах одежды.
Некоторые вещи в коллекции весна-лето 2021 тоже украшали принты соцветия курая, символизирующего дружбу народов Башкортостана, и элемента башкирского орнамента «кускар» – символа плодородия.
Ранее Андрей Артемов рассказывал, что эти элементы поначалу напугали байеров, но сейчас именно они являются «лицом» бренда.
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