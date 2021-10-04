Бренд WOS представил коллекцию Spring/Summer 2022 (ВИДЕО)

Некоторые вещи в коллекции весна-лето 2021 тоже украшали принты соцветия курая, символизирующего дружбу народов Башкортостана, и элемента башкирского орнамента «кускар» – символа плодородия.

Ранее Андрей Артемов рассказывал, что эти элементы поначалу напугали байеров, но сейчас именно они являются «лицом» бренда.