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Бренд WOS представил коллекцию Spring/Summer 2022 (ВИДЕО)

В преддверии парижской недели моды состоялась презентация коллекции WOS сезона весна-лето 2022.

Коллекция, как всегда, будет разноплановой: в ней вы увидите легкие платья и плащи, юбки, пиджаки, рубашки и костюмы.

WOS остается верен себе, и уже узнаваемые во всем мире отсылки к традиционной башкирской культуре встречаются во многих элементах одежды.

Некоторые вещи в коллекции весна-лето 2021 тоже украшали принты соцветия курая, символизирующего дружбу народов Башкортостана, и элемента башкирского орнамента «кускар» – символа плодородия.

Ранее Андрей Артемов рассказывал, что эти элементы поначалу напугали байеров, но сейчас именно они являются «лицом» бренда.

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