В Минздраве рассказали, когда начнется пятая волна коронавируса в Башкортостане

Четвертая волна пандемии в республике еще в самом разгаре, но специалисты уже прогнозируют следующую, основываясь на низких темпах вакцинации в регионе.
Глава Минздрава Максим Забелин на брифинге агентства «Башинформ» заявил, что если не будет достигнут порог в 80% привитого взрослого населения, то ситуация по коронавирусу в ближайшее время не стабилизируется.
«Если мы не нарастим коллективный иммунитет, то, по мнению наших эпидемиологов-специалистов, следующую, пятую волну мы будем ожидать в январе-феврале следующего года», – цитирует издание Забелина.
В октябре текущего года поэтапно вводятся ограничения посещаемости мероприятий и заведений. В торговых центрах и магазинах Уфы возобновились проверки соблюдения масочного режима. На некоторых предприятиях вводится обязательная вакцинация.
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