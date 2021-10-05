В Минздраве рассказали, когда начнется пятая волна коронавируса в Башкортостане

Глава Минздрава Максим Забелин на брифинге агентства «Башинформ» заявил, что если не будет достигнут порог в 80% привитого взрослого населения, то ситуация по коронавирусу в ближайшее время не стабилизируется.

«Если мы не нарастим коллективный иммунитет, то, по мнению наших эпидемиологов-специалистов, следующую, пятую волну мы будем ожидать в январе-феврале следующего года», – цитирует издание Забелина.

В октябре текущего года поэтапно вводятся ограничения посещаемости мероприятий и заведений. В торговых центрах и магазинах Уфы возобновились проверки соблюдения масочного режима. На некоторых предприятиях вводится обязательная вакцинация.