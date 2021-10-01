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Общество

В торговых центрах и магазинах Уфы возобновились проверки соблюдения масочного режима

Усилить контроль над соблюдением масочного режима в республике на совещании в правительстве 27 сентября поручил Радий Хабиров.

Минторг сообщил о том, что на этой неделе возобновил проверки в торговых центрах и магазинах Уфы, было зафиксировано несколько нарушений как среди посетителей, так и среди персонала.

Нарушение масочного режима влечет за собой штраф: для физических лиц – от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Всего с начала пандемии Минторг проверил около 22 тыс. объектов, сумма штрафов, наложенных на предпринимателей, превысила три миллиона рублей.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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