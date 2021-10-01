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В Башкортостане в торговые центры, кафе и фитнес-клубы будут пускать только вакцинированных

Глава республики Радий Хабиров в социальных сетях анонсировал возврат коронавирусных ограничений.

Теперь в большинство заведений можно будет попасть только при наличии сертификата о прохождении вакцинации, справки о недавно перенесенном заболевании или о наличии медотвода от вакцинации. 

Ограничения будут вводиться поэтапно:

С четвертого октября только со справками будут пускать в государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия.

С 12 октября – торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы; без сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

С 18 октября – ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе (где более 50 посадочных мест).

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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