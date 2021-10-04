В Башкортостане вводят обязательную вакцинацию на некоторых предприятиях

Об этом четвертого октября на совещании в правительстве сообщила глава Роспотребнадзора Анна Казак.

Вакцинация будет обязательной на предприятиях, на которых были случаи заражения коронавирусной инфекцией либо низкий процент привитых сотрудников.

Ранее Радий Хабиров неоднократно поднимал тему низких темпов вакцинации в регионе. Всего привито 1,2 млн человек – около 30% населения республики.

С сегодняшнего дня, четвертого октября, в Башкортостане возобновляются некоторые коронавирусные ограничения: только со справками будут пускать в государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия. Организации дополнительного образования перейдут на дистанционные формы обучения.