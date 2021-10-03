В Башкортостане от Covid-19 снова скончались 23 человека

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусом. Второго октября было 496 случаев.

Кроме того, зарегистрировано 23 случая смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом – столько же, сколько в предыдущий день, и это антирекорд с начала пандемии. Для сравнения, в конце августа стабильно фиксировалось 11-12 случаев ежедневно.

В тяжелом состоянии находятся 41 пациент, 17 подключены к ИВЛ. Большинство больных, лечащихся в стационарах (515 из 821), относятся к возрастной категории 60+. Ранее в Минздраве заявили, что среди пациентов с осложнениями очень мало привитых.