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В Уфе больницы снова перепрофилируют в Covid-госпитали

Башкортостан готовится к новой волне пандемии и массово расширяет коечный фонд за счет мощностей городских больниц.

С 30 сентября клиника Башкирского государственного медицинского университета возобновляет прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

В ней будет развернуто 100 инфекционных коек. Пресс-служба университета сообщает о том, что в клинике есть разделение «чистые» и «грязные» зоны, установлены шлюзы, поставлено все необходимое оборудование.

Также ранее на этой неделе Covid-госпиталь вновь открылся на базе республиканской клинической больницы имени Куватова. В терапевтическом корпусе развернуто 210 коек, еще 50 есть в резерве. При этом РКБ продолжает работу в обычном режиме по всем профилям.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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