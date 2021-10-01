В Уфе больницы снова перепрофилируют в Covid-госпитали

С 30 сентября клиника Башкирского государственного медицинского университета возобновляет прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

В ней будет развернуто 100 инфекционных коек. Пресс-служба университета сообщает о том, что в клинике есть разделение «чистые» и «грязные» зоны, установлены шлюзы, поставлено все необходимое оборудование.

Также ранее на этой неделе Covid-госпиталь вновь открылся на базе республиканской клинической больницы имени Куватова. В терапевтическом корпусе развернуто 210 коек, еще 50 есть в резерве. При этом РКБ продолжает работу в обычном режиме по всем профилям.