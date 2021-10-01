Радий Хабиров: «Лишь достигнув коллективного иммунитета, мы сможем вернуться к нормальной жизни»

В Башкортостане возобновляются ковидные ограничения и усиливается контроль над соблюдением масочного режима. По состоянию на первое октября привито чуть больше половины взрослого населения республики.
На заседании оперативного штаба по коронавирусу глава республики Радий Хабиров объяснил необходимость увеличения темпов вакцинации в регионе.
«Сегодня я был в нашем Республиканском клиническом инфекционном центре в Уфимском районе. Люди тяжело болеют, причем в основном все они не вакцинировались от Covid-19.
В целом по республике мы фиксируем замедление прививочной кампании. К первому октября нужно было вакцинировать не менее 80 процентов жителей Башкортостана, а по факту прививку сделали чуть больше 50 процентов.
То есть мы, по сути, не выполняем план. А это не просто абстрактные цифры, а точный математический расчет. Лишь достигнув установленных показателей, мы придем к коллективному иммунитету и сможем вернуться к нормальной жизни», – сказал Радий Хабиров.
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