Радий Хабиров: «Лишь достигнув коллективного иммунитета, мы сможем вернуться к нормальной жизни»

На заседании оперативного штаба по коронавирусу глава республики Радий Хабиров объяснил необходимость увеличения темпов вакцинации в регионе.

«Сегодня я был в нашем Республиканском клиническом инфекционном центре в Уфимском районе. Люди тяжело болеют, причем в основном все они не вакцинировались от Covid-19.

В целом по республике мы фиксируем замедление прививочной кампании. К первому октября нужно было вакцинировать не менее 80 процентов жителей Башкортостана, а по факту прививку сделали чуть больше 50 процентов.

То есть мы, по сути, не выполняем план. А это не просто абстрактные цифры, а точный математический расчет. Лишь достигнув установленных показателей, мы придем к коллективному иммунитету и сможем вернуться к нормальной жизни», – сказал Радий Хабиров.