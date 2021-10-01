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Здоровье

Минздрав Башкортостана: среди заболевших Covid-19 менее 1% привитых

Минздрав бьет тревогу: с начала осени в регионе каждую неделю обновляются антирекорды по всем эпидемиологическим показателям.

На заседании оперативного штаба по коронавирусу глава Минздрава Максим Забелин рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

«С начала сентября с возвращением людей в учебные и трудовые коллективы после летних отпусков и каникул эпидемиологи фиксируют рост заболеваемости, в том числе среди школьников до 14 лет и пожилых людей старше 65 лет.

Причем особенно тяжело болеют те, кто не вакцинирован. Среди заболевших доля привитых пациентов – менее одного процента. Мы перешагнули порог в 400 заболевших в сутки», – сказал Максим Забелин.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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