Минздрав Башкортостана: среди заболевших Covid-19 менее 1% привитых

На заседании оперативного штаба по коронавирусу глава Минздрава Максим Забелин рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

«С начала сентября с возвращением людей в учебные и трудовые коллективы после летних отпусков и каникул эпидемиологи фиксируют рост заболеваемости, в том числе среди школьников до 14 лет и пожилых людей старше 65 лет.

Причем особенно тяжело болеют те, кто не вакцинирован. Среди заболевших доля привитых пациентов – менее одного процента. Мы перешагнули порог в 400 заболевших в сутки», – сказал Максим Забелин.