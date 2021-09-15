В Башкортостане ускорились темпы роста цен на бензин

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-92 с конца июля по конец августа поднялась с 44,57 до 45,08 рубля за литр (1,2%). Средняя цена по России в этот период тоже выросла: с 45,62 до 46,21 рубля.

Марка АИ-95 подорожала с 47,67 до 48,28 рубля (1,3%), однако это все равно ниже средней стоимости по России, которая тоже поднялась (до 49,97 рублей).

АИ-98, как обычно, подорожал сильнее всего: с 55,04 до 55,93 рубля за литр, или 1,6% (средняя цена по России – 57,57 рубля за литр).

Цены на дизельное топливо в республике в среднем изменились незначительно – с 48,22 до 48,37 рубля, по России – поднялись с 50,17 до 50,63.

Стоит отметить, что в предыдущие месяцы, в частности, в марте, мае и июне 2021 года цены росли в пределах 1% в месяц,