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В Башкортостане ускорились темпы роста цен на бензин

Отделение Федеральной службы статистики опубликовало отчет об изменении цен на моторное топливо за август 2021 года.

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-92 с конца июля по конец августа поднялась с 44,57 до 45,08 рубля за литр (1,2%). Средняя цена по России в этот период тоже выросла: с 45,62 до 46,21 рубля.

Марка АИ-95 подорожала с 47,67 до 48,28 рубля (1,3%), однако это все равно ниже средней стоимости по России, которая тоже поднялась (до 49,97 рублей).

АИ-98, как обычно, подорожал сильнее всего: с 55,04 до 55,93 рубля за литр, или 1,6% (средняя цена по России – 57,57 рубля за литр).

Цены на дизельное топливо в республике в среднем изменились незначительно – с 48,22 до 48,37 рубля, по России – поднялись с 50,17 до 50,63.

Стоит отметить, что в предыдущие месяцы, в частности, в марте, мае и июне 2021 года цены росли в пределах 1% в месяц, 

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