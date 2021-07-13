В Башкортостане снова подорожал бензин

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-92 с конца мая по конец июня поднялась с 44,15 до 44,36 рубля за литр (0,5%). Средняя цена по России в этот период тоже выросла: с 45,11 до 45,34 рубля.

Марка АИ-95 подорожала с 47,18 до 47,49 рубля (0,7%), однако это все равно ниже средней стоимости по России, которая тоже поднялась (до 49 рублей).

АИ-98, как обычно, подорожал сильнее всего: с 54,04 до 54,6 рубля за литр, или 1% (средняя цена по России – 55,74 рубля за литр).

Цены на дизельное топливо в республике в среднем изменились незначительно – с 48,02 до 48,03 рубля, по России – поднялись с 49,62 до 49,82.