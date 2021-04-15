В Башкортостане снова подорожал бензин

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-92 за месяц поднялась с 43,40 до 43,74 рубля за литр (0,8%). Средняя цена по России в этот период тоже выросла: с 44,21 до 44,78 рубля.

Марка АИ-95 подорожала с 46,41 до 46,71 рубля (0,7%), однако это все равно ниже средней стоимости по России, которая тоже поднялась (48,32).

АИ-98, как обычно, подорожал сильнее всего: с 52,79 до 53,32 рубля за литр, или 1% (средняя цена по России – 54,81).

Подорожало и дизельное топливо, но незначительно: в Башкортостане – с 48,01 до 48,08 (0,1%), по стране в среднем – с 49,08 до 49,36.