В Башкортостане за месяц подорожал бензин

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-92 с конца апреля по конец мая поднялась с 43,99 до 44,15 рубля за литр (0,4%). Средняя цена по России в этот период тоже выросла: с 45 до 45,1 рубля.

Марка АИ-95 подорожала с 46,94 до 47,18 рубля (0,5%), однако это все равно ниже средней стоимости по России, которая тоже поднялась (48,71).

АИ-98, как обычно, подорожал сильнее всего: с 53,68 до 54,04 рубля за литр, или 0,7% (средняя цена по России – 55,32).

Цены на дизельное топливо в республике в среднем не изменились, по России – поднялись с 49,43 до 49,62.