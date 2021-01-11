Главные задачи Башкортостана на 2021 год: вакцинация, улучшение экономики и выборы в Госдуму

Глава республики Радий Хабиров 11 января на совещании в правительстве отметил главные цели Башкортостана на текущий год.

Среди основных задач:

1. Всероссийская перепись населения. В основной части Башкортостана перепись пройдет в апреле 2021 года. В отдаленных и труднодоступных районах она стартовала еще в октябре и продлится до 30 июня 2021 года.

2. Пандемия коронавируса. По мнению главы республики, эта проблема решится путем массовой вакцинации. Он отметил необходимость разъяснения населению важности прививок.

3. Выборы в Государственную думу. Они пройдут 19 сентября 2021 года.

4. Восстановление экономики. Планируется на первом этапе «направить ресурсы и энергию на восстановление докоронавирусных показателей в экономике».