Радий Хабиров поручил вернуть жителям деньги, необоснованно переплаченные за отопление

«"БашРТС" мы практически все праздники занимались. Что я попрошу: во-первых, в течение одного-двух дней представьте мне реальную картину того, что происходит.

Второе – в тех случаях, где жителям выдвинули необоснованные платежи – разобраться и эти деньги вернуть. У нас такой опыт есть, когда мы работаем и все наваливаемся, деньги возвращают.

Если кому-то начислили необоснованно или несправедливо, эти деньги должны вернуть, либо, если не оплатили – пусть меняют платежки», – сказал Радий Хабиров, поручив разбираться с этим мэру Уфы.