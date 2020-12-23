Стало известно, когда в Башкортостане начнется массовая вакцинация от Covid-19

На брифинге по коронавирусу замминистра здравоохранения Ирина Кононова сообщила о том, что вакцинация всего населения республики начнется в первом квартале 2021 года.

Всего в 2020 году Башкортостан получил четыре партии препарата, сейчас прививают работников систем образования, здравоохранения, правоохранительных органов и социальных служб. График вакцинации будет распределен по уровням приоритета, так что большая часть населения, вероятно, сможет привиться не раньше лета.

Иммунизация против Covid-19 в республике стартовала девятого декабря и проводится добровольно. Обо всем, что нужно знать о вакцинации, мы писали ранее.