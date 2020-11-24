Как пройдет перепись населения в Уфе?

В основной части Башкортостана перепись пройдет в апреле 2021 года. В отдаленных и труднодоступных районах она стартовала еще в октябре и продлится до 30 июня 2021 года.

С первого по 25 апреля можно будет заполнить переписные листы самостоятельно на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

С первого по 30 апреля по домам будут ходить переписчики с электронными планшетами. В этот же период также можно будет самостоятельно заполнить сведения о себе на переписном участке.

Переписные листы включают 23 вопроса о самом человеке (пол, дата рождения, национальность, образование и так далее) и 10 вопросов о его жилищных условиях (площадь, число комнат, водоснабжение и так далее). В анкете для людей, временно пребывающих в России, семь вопросов.

В Уфе подготовка к переписи уже началась. Мэрия планирует привлечь 2806 человек, в том числе 2454 переписчиков. Будет открыто 350 переписных участков.