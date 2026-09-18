Как прошла свадьба Рами Хамуда и Вероники Попель: Денис Клявер в роли ведущего, оперное соло Василия Герелло и лайв Зары

О знакомстве

Вероника: Мы познакомились в 2022 году. Тогда моя подруга обратилась в «Рами», а меня пригласила в качестве поддержки. Там мы впервые встретились взглядами. Общение началось со взаимной подписки в соцсетях. Как и Рами, я выросла во врачебной семье, поэтому у нас оказалось много общего. Мы общались почти круглосуточно всю неделю, а после первой встречи уже не расставались.

Спустя три года Рами сделал мне предложение в Париже — 08.08.2025. Мы решили пожениться следующим летом. Я тогда училась на третьем курсе медицинского университета: в июне были экзамены, в июле практика, поэтому свободным оставался август. В итоге расписались ровно через год после предложения. К тому же это была суббота и дата, похожая на знак бесконечности. Все совпало.