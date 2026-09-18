Как прошла свадьба Рами Хамуда и Вероники Попель: Денис Клявер в роли ведущего, оперное соло Василия Герелло и лайв Зары

Диагноз: любовь! Отгремела самая мед-свадьба сезона — лав-стори наследника медицинской династии, пластического хирурга и популяризатора науки Рами Хамуда (в анамнезе — родители Галина Резник и Мазен Хамуд, основатели многопрофильной клиники «Рами»!) и студентки Университета Мечникова Вероники Попель. И это комбо: предложение в Париже, а ровно через год — церемония во французском стиле, с декором в виде «Эйфелевой башни» (и дресс-кодом в черно-белой гамме и платьями в горох!); камерная роспись на Английской набережной, прогулка на яхте, корсет с десятками тысяч страз, кутюрный образ (360 часов ручного труда!) и 140 гостей.
Рами Хамуд и Вероника Попель
О знакомстве
Вероника: Мы познакомились в 2022 году. Тогда моя подруга обратилась в «Рами», а меня пригласила в качестве поддержки. Там мы впервые встретились взглядами. Общение началось со взаимной подписки в соцсетях. Как и Рами, я выросла во врачебной семье, поэтому у нас оказалось много общего. Мы общались почти круглосуточно всю неделю, а после первой встречи уже не расставались.
Спустя три года Рами сделал мне предложение в Париже — 08.08.2025. Мы решили пожениться следующим летом. Я тогда училась на третьем курсе медицинского университета: в июне были экзамены, в июле практика, поэтому свободным оставался август. В итоге расписались ровно через год после предложения. К тому же это была суббота и дата, похожая на знак бесконечности. Все совпало.
О торжестве
Рами: Честно говоря, для нас даже не стоял вопрос, где расписываться. Дворец №1 на Английской набережной — это сама душа Петербурга. Нам хотелось, чтобы первый день в качестве семьи прошел в месте с настоящей историей, среди классической архитектуры и аристократического духа.
Свадьбу разделили на два дня. 8 августа расписались в кругу самых близких родственников, а после уехали на несколько часов на яхте в Финский залив. Только мы, вода, тишина, ветер и солнце — хотелось просто побыть вместе.
Вероника: 15 августа собрали 140 гостей — друзей, коллег из клиники — в Государственной резиденции К2 на берегу Малой Невки (финский модернизм авторства архитектора Александра Жука — Прим. ред.). При этом праздник все равно получился очень личным. Организаторы заранее поговорили с нашими родными и друзьями, собрали старые фотографии и истории из детства, а потом сделали из этого представление — со сценами из нашей жизни и воспоминаниями родителей.
Еще выступала Зара. Ведущими были Денис Клявер и Анастасия Бородина. Друг семьи Василий Герелло исполнил несколько песен. Получилось очень душевно: много танцев и смеха.
Об образах
Вероника: Все наряды мы шили на заказ. Главный образ создала Алина Герман. Мы работали по моим референсам. Было важно, чтобы получилось именно то, о чем я мечтала.
Алина Герман
Дизайнер, художница по костюмам:
На платье ушло больше 360 часов ручной работы. Мы использовали французское кружево, которое до сих пор делают на машинах начала XX века, и полностью расшили платье мелким бисером вручную. Благодаря специальной технике работы с подкладкой оно получилось легким и почти прозрачным, сохранив при этом необходимую закрытость. Мне хотелось создать произведение искусства — такое, в котором когда-нибудь могла бы выйти замуж и ее дочь.
Вероника: Второй образ я сделала у петербургского дизайнера Ульяны Скопиновой, автора бренда Uliana Skopinova. Это корсет и юбка. Корсет выстраивает силуэт, подчеркивает хрупкость и утонченность, а его сложная конструкция расшита десятками тысяч страз вручную. Юбка, наоборот, легкая и воздушная. Мне понравился этот контраст — строгость формы и легкость ткани, сдержанность и роскошь.
Рами Хамуд и Вероника Попель
О кольцах
Вероника: Обручальные кольца мы выбрали у российского ювелирного дома «Русские самоцветы» и сделали на заказ — причем до свадьбы оставалась всего неделя. Ювелиры успели.
Мое помолвочное — классическое, от Tiffany & Co., с дорожкой из бриллиантов.
О букете невесты
Вероника: Для меня букет должен был гармонировать с кружевным платьем и мягко его дополнять. Мы выбрали цветы, которые я люблю: ранункулюсы, эустому, белую розу сорта Плая Бланка, диантусы и орхидеи. Диантусы добавили букету воздушности, а орхидеи стали главным акцентом — их графичная форма хорошо сочеталась с ажурной текстурой платья. Фрезия добавила легкий аромат, который сопровождал меня весь день.
Вероника Попель и Рами Хамуд
О свадебном путешествии
Вероника: Я учусь на четвертом курсе медицинского университета, пропускать учебу сейчас невозможно, а у Рами операционный график расписан по минутам. Поэтому решили, что первый совместный отпуск должен быть без спешки.
Пока наш романтический отпуск — это редкие ужины между его операциями и моими лекциями. Мы выбрали стратегию отложенного счастья: сначала самое важное, потом отдых.
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