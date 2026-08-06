Эксклюзив! Как прошла сербская свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович в Белграде?

О торжестве

Федор Федотов: За последние недели мы столько раз отвечали на вопрос «Как вы познакомились?», что решили посвятить ему наше торжество. В России и Сербии свадебные традиции сильно отличаются, и нам захотелось обыграть это в творческом формате. Получилось настоящее представление, во время которого было все: синхронный перевод с русского на сербский (и наоборот!), стендап, танцы, песни, признания в любви и воссозданная перед гостями сцена нашей первой встречи!

Тина Стойилкович: День свадьбы превратился в праздничное путешествие. По традиции сначала жених должен выкупить невесту и на руках вынести ее из дома, пройдя перед этим обряд инициации и сложные переговоры с братьями девушки. Звезды сошлись, и наш громоподобный кортеж выехал в центр Белграда, где мы обвенчались в церкви Святого Марка. После церемонии наша шумная компания отправилась на Фрушку-Гору (место силы сербского народа!) недалеко от Нови-Сада. Там в кругу друзей и близких прошла гражданская церемония бракосочетания. Это был бесконечно долгий и счастливый день!