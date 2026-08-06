Эксклюзив! Как прошла сербская свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович в Белграде?

В Белграде отгремела главная русская киносвадьба августа — актер и дорогой друг Собака.ru Федор Федотов женился на звезде сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Тине Стойилкович прямиком на священной Фрушке-Горе (сербское место силы!). Было все: выкуп невесты у братьев Стойилкович (под аплодисменты родственников и брайдал-бас тубы!), тосты режиссера Жоры Крыжовникова и конкурсы от блогера-миллионницы Маш Милаш, вечные кольца от ALROSA Diamonds и даже праздничный стендап (само собой, в синхронном переводе!).
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Федор Федотов с братом Тины Стойилкович Мики (ведет жениха к невесте!)
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Тина Стойилкович с папой Гораном, мамой Драганой и сестрой Татьяной
Тина Стойилкович, Федор Федотов и гости свадьбы танцуют сербский традиционный танец коло
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Тина Стойилкович с папой Гораном
О знакомстве
Федор Федотов: Мы познакомились на пробах 6 июня 2023 года. Эта дата для нас символична: любимое число Тины — 6, мое — 23. Самое забавное, что мы участвовали в отборе на роли молодого императора и императрицы — мужа и жены. После мы не виделись больше года, а затем случайно встретились в Петербурге и больше не расставались. Поэтому убеждены: хотя нас обоих не утвердили, кастинг прошел более чем удачно!
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Тина Стойилкович с папой Гораном
Федор Федотов с братом Петром
Тина Стойилкович с папой Гораном
Тина Стойилкович с бабушкой Миланкой
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Тина Стойилкович с бабушкой Еленой
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Тина Стойилкович с сестрой Татьяной и собакой Элой
Братья Тины Стойилкович — Мики, Лука и Лаки — не дают Федору Федотову зайти к невесте (р — ритуал!)
О торжестве
Федор Федотов: За последние недели мы столько раз отвечали на вопрос «Как вы познакомились?», что решили посвятить ему наше торжество. В России и Сербии свадебные традиции сильно отличаются, и нам захотелось обыграть это в творческом формате. Получилось настоящее представление, во время которого было все: синхронный перевод с русского на сербский (и наоборот!), стендап, танцы, песни, признания в любви и воссозданная перед гостями сцена нашей первой встречи!
Тина Стойилкович: День свадьбы превратился в праздничное путешествие. По традиции сначала жених должен выкупить невесту и на руках вынести ее из дома, пройдя перед этим обряд инициации и сложные переговоры с братьями девушки. Звезды сошлись, и наш громоподобный кортеж выехал в центр Белграда, где мы обвенчались в церкви Святого Марка. После церемонии наша шумная компания отправилась на Фрушку-Гору (место силы сербского народа!) недалеко от Нови-Сада. Там в кругу друзей и близких прошла гражданская церемония бракосочетания. Это был бесконечно долгий и счастливый день!
Об образах
Тина Стойилкович: Идеальный костюм жениха мы нашли почти сразу у любимого Федей денди-бренда Henderson. Было бы слишком скучно, если бы в самолете по прилете в Белград у Феди не украли туфли! Но и тут бесценный Henderson пришел на помощь и не оставил нас в беде (привезли туфли в экспресс-режиме прямиком из Петербурга!). А за мой свадебный образ от души благодарю петербургское ателье Odetta Wedding: сшили сразу три платья за полтора месяца!
О кольцах
Федор Федотов: Выбор обручальных колец оказался, пожалуй, самым легким и приятным этапом подготовки к свадьбе. В московским бутике ALROSA Diamonds на Петровке (лучшая локация — рядом с Театром Наций, где служит Тина!) мы сразу почувствовали, что найдем заветные украшения.
Тина Стойилкович: Я сразу влюбилась в классический вариант из белого золота с дорожкой из природных бриллиантов. Для Феди по его собственной задумке ювелиры бренда создали уникальное матированное кольцо с шинкой белого золота и спрятанным внутри бриллиантом (чистейший круглый ограненный алмаз!). Кольцо нужно было создать в сжатые сроки, поэтому между съемками на два города мы ездили на ювелирные примерки в бутик ALROSA Diamonds в отеле «Астория», чтобы точно не ошибиться с размером. В итоге Федя впервые увидел украшение в Петербурге всего за два дня до вылета на свадьбу — и оно оказалось именно таким, каким он его представлял.
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Федор Федотов и Тина Стойилкович с мамой Федора — театральным критиком Евгенией Эдуардовной Тропп
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Маш Милаш пытается поймать букет Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Федора Федотова, Тина Стойилкович и Маш Милаш
Блогер-миллионница Маш Милаш на свадьбе Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Федор Федотов с папой Тины Стойилкович Гораном и кумом Константином исполняет русский народный танец
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
О букете невесты
Тина Стойилкович: Букет невесты по сербской традиции делает кума. У меня их было две — мои лучшие подруги еще со школы! Я мечтала о простом букете из белых роз — без сложных композиций и лишних деталей. Именно таким он и получился: нежным и красивым, идеально дополнил мой свадебный образ.
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Федор Федотов с кумом Константином исполняет русский народный танец
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Тина Стойилкович с лучшими подругами
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Актер Артем Кошман на свадьбе Федора Федотова и Тины Стойилкович
Блогер-миллионница Маш Милаш на свадьбе Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович, с гостях — режиссер Жора Крыжовников с супругой, режиссером, продюсером Ольгой Долматовской, а также режиссер Антон Федотов с супругой Татьяной Телицыной
О свадебном путешествии
Федор Федотов: Свадебное путешествие еще предстоит организовать — впереди у нас вся жизнь! Пока возвращаемся домой и с головой уходим в работу. Мы специально выбрали дату свадьбы 1 августа — она стала кульминацией небольшого совместного отпуска. Агенты сумели синхронизировать наши графики и найти редкое окно без съемок — целых две недели вдвоем (феноменально!), в солнечном и добром Белграде.
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Тина Стойилкович (под руку с папой Гораном!) выходит на гражданскую церемонию бракосочетания к Федору Федотову
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Свадьба Федора Федотова и Тины Стойилкович
Фото: Miroslava Ivanušić
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