Сказка наяву: как прошло венчание Александры и Ростислава Павловых в Исаакиевском соборе

Наша power couple: он — Ростислав Павлов, самый известный онколог и абдоминальный хирург в стране, главный врач Гатчинской больницы, кандидат наук, она — Александра Павлова, продюсер медицинских конференций и бизнесвумен, победившая онкозаболевание. Спустя 4 года после заключения брака, Бекхэмы российской онкологии решили обвенчаться. Таинство провели в крупнейшем православном храме Петербурга, собрав не только друзей, но и представителей истеблишмента. Как это было, рассказала (и показала!) Собака.ru сама Александра.
О подготовке
Дату для торжества нам выбрал духовный отец, епископ Кронштадтский Владыка Вениамин. Признаюсь честно, все было довольно внезапно: буквально за 3 недели до венчания мы определились со временем и местом — владыка предложил для таинства Исаакиевский собор.
Обычно сама люблю заниматься организацией важных мероприятий, но в этот раз решила отдать, так сказать, все на аутсорс — помогли ребята из event-агентства POSTSCRIPTUM, для празднования выбрали концепцию «а-ля рус», а местом проведения мероприятия, отель «Астория» — он как нельзя лучше соответствовал нашему настроению. За декор торжества отвечало агентство Double Unique. Это было верное решение: на выходе получился вау-эффект, который порадовал нас и восхитил наших гостей.
О торжестве
Признаюсь честно, даже мечтать не могла, что наше венчание пройдёт в таком месте как Исаакиевский собор! С трудом верилось и в то, что удастся все организовать за две недели, но все получилось — у нас были просто отличные помощники, ребята из «Астории» потрудились на славу. Но особенно мне бы хотелось отметить торт — два лебедя, склонившиеся друг к дургу, чьи шеи образуют сердце, может быть, и банально, но для нас это было все очень трогательно. Спасибо большое ребятам из KonditerPiter за пару лишних слезинок умиления во время празднования.
Одним из главных вопросов, который чуть не поставил в тупик, были подарки гостям: хотелось, чтобы венчание осталась в памяти каждого присутствующего. И тогда у меня возникла гениальная мысль — развернуть на празднике маркет, где гости могли бы сами сделать себе презент. Реализовать эту идею мне помогли мастерицы из «ЛАВР gift» и керамистка Ирина: мы сразу договорились провести мастер-класс по вышиванию и керамике для собравшихся.
Александра Павлова
Ольга Смирнова
Александра Павлова
Станислав и Маргарита Лебедевы
О самом трогательном моменте
Я чуть не разрыдалась, когда папа Ростислава встретил меня у храма и подвел к мужу! Увидев это, и моя мама расплакалась от счастья. Конечно, запомнились и наши дети — они замечательно вели себя, а когда мы с мужем под руку выходили из храма, несли шлейф моего платья. Это было просто незабываемо!
О подвенечном наряде
Самый популярный комментарий в тот день был, конечно, про мое платье: абсолютно у всех девушек на венчании горели глаза от вида этого роскошного произведения дизайнера Юлии Берлинской. Невесомая фата, расшитая вручную цветами, прикрывала мои плечи в храме, создавала дополнительный шлейф и задерживала на себе взгляды. Нашла этот образ я случайно — как-то сразу силы сети вывели меня на аккаунт Юлии Берлинской. Приехала к ней в шоу-рум, померила платья, а они все сели безупречно. Наряд flora из редкого тесненного жаккарда был только в разработке, но он мне так понравилось, что Юлия изменила его под мой запрос и назвала модель в честь меня «Русская Роза».
Игорь Бакулин, Наталья Бакулина
Владимир Сухоруков с супругой Анастасией
Виктория Соболева
Елена Белова, Наталья Соболева
Михаил Смирнов
Антон Акулаев, Евгения Абросимова
Фото: Владимир Макеев, Мария Капустина, Елизавета Федянина
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