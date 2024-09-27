Сказка наяву: как прошло венчание Александры и Ростислава Павловых в Исаакиевском соборе

О торжестве

Признаюсь честно, даже мечтать не могла, что наше венчание пройдёт в таком месте как Исаакиевский собор! С трудом верилось и в то, что удастся все организовать за две недели, но все получилось — у нас были просто отличные помощники, ребята из «Астории» потрудились на славу. Но особенно мне бы хотелось отметить торт — два лебедя, склонившиеся друг к дургу, чьи шеи образуют сердце, может быть, и банально, но для нас это было все очень трогательно. Спасибо большое ребятам из KonditerPiter за пару лишних слезинок умиления во время празднования.

Одним из главных вопросов, который чуть не поставил в тупик, были подарки гостям: хотелось, чтобы венчание осталась в памяти каждого присутствующего. И тогда у меня возникла гениальная мысль — развернуть на празднике маркет, где гости могли бы сами сделать себе презент. Реализовать эту идею мне помогли мастерицы из «ЛАВР gift» и керамистка Ирина: мы сразу договорились провести мастер-класс по вышиванию и керамике для собравшихся.