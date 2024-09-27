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Свадьбы

Сказка наяву: как прошло венчание Александры и Ростислава Павловых в Исаакиевском соборе

Наша power couple: он — Ростислав Павлов, самый известный онколог и абдоминальный хирург в стране, главный врач Гатчинской больницы, кандидат наук, она — Александра Павлова, продюсер медицинских конференций и бизнесвумен, победившая онкозаболевание. Спустя 4 года после заключения брака, Бекхэмы российской онкологии решили обвенчаться. Таинство провели в крупнейшем православном храме Петербурга, собрав не только друзей, но и представителей истеблишмента. Как это было, рассказала (и показала!) Собака.ru сама Александра.

Ростислав Павлов. Александра Павлова
Ростислав Павлов, Александра Павлова 
Ростислав Павлов. Александра Павлова
Ростислав Павлов, Александра Павлова 
Ростислав Павлов. Александра Павлова
Ростислав Павлов, Александра Павлова 
Ростислав Павлов
Ростислав Павлов

О подготовке

Дату для торжества нам выбрал духовный отец, епископ Кронштадтский Владыка Вениамин. Признаюсь честно, все было довольно внезапно: буквально за 3 недели до венчания мы определились со временем и местом — владыка предложил для таинства Исаакиевский собор.

Обычно сама люблю заниматься организацией важных мероприятий, но в этот раз решила отдать, так сказать, все на аутсорс — помогли ребята из event-агентства POSTSCRIPTUM, для празднования выбрали концепцию «а-ля рус», а местом проведения мероприятия, отель «Астория» — он как нельзя лучше соответствовал нашему настроению. За декор торжества отвечало агентство Double Unique. Это было верное решение: на выходе получился  вау-эффект, который порадовал нас и восхитил наших гостей. 

Ростислав Павлов. Александра Павлова
Ростислав Павлов, Александра Павлова 
Ростислав Павлов. Александра Павлова
Ростислав Павлов, Александра Павлова 
Александра Павлова

Александра Павлова 

О торжестве

Признаюсь честно, даже мечтать не могла, что наше венчание пройдёт в таком месте как Исаакиевский собор! С трудом верилось и в то, что удастся все организовать за две недели, но все получилось — у нас были просто отличные помощники, ребята из «Астории» потрудились на славу. Но особенно мне бы хотелось отметить торт — два лебедя, склонившиеся друг к дургу, чьи шеи образуют сердце, может быть, и банально, но для нас это было все очень трогательно. Спасибо большое ребятам из KonditerPiter за пару лишних слезинок умиления во время празднования. 

Одним из главных вопросов, который чуть не поставил в тупик, были подарки гостям: хотелось, чтобы венчание осталась в памяти каждого присутствующего. И тогда у меня возникла гениальная мысль — развернуть на празднике маркет, где гости могли бы сами сделать себе презент. Реализовать эту идею мне помогли мастерицы из «ЛАВР gift» и керамистка Ирина: мы сразу договорились провести мастер-класс по вышиванию и керамике для собравшихся.

 

Ростислав Павлов. Александра Павлова
Ростислав Павлов, Александра Павлова 
Александра Павлова

Александра Павлова 

Ростислав Павлов. Александра Павлова
Ростислав Павлов, Александра Павлова 
Ольга Смирнова

Ольга Смирнова

Александра Павлова

Александра Павлова 

Станислав и Маргарита Лебедевы

Станислав и Маргарита Лебедевы

О самом трогательном моменте

Я чуть не разрыдалась, когда папа Ростислава встретил меня у храма и подвел к мужу! Увидев это, и моя мама расплакалась от счастья. Конечно, запомнились и наши дети — они замечательно вели себя, а когда мы с мужем под руку выходили из храма, несли шлейф моего платья. Это было просто незабываемо!

Александра Павлова

Александра Павлова 

Александра Павлова

Александра Павлова 

Александра Павлова

Александра Павлова 

Александра Павлова

Александра Павлова 

О подвенечном наряде

Самый популярный комментарий в тот день был, конечно, про мое платье: абсолютно у всех девушек на венчании горели глаза от вида этого роскошного произведения дизайнера Юлии Берлинской. Невесомая фата, расшитая вручную цветами, прикрывала мои плечи в храме, создавала дополнительный шлейф и задерживала на себе взгляды. Нашла этот образ я случайно — как-то сразу силы сети вывели меня на аккаунт Юлии Берлинской. Приехала к ней в шоу-рум, померила платья, а они все сели безупречно. Наряд flora из редкого тесненного жаккарда был только в разработке, но он мне так понравилось, что Юлия изменила его под мой запрос и назвала модель в честь меня «Русская Роза». 

Игорь Бакулин, Наталья Бакулина

Игорь Бакулин, Наталья Бакулина

Иван Голденок. Михаил Санин
Иван Голденок, Михаил Санин
Дарья Скаянская. Наталья Ситникова
Дарья Скаянская, Наталья Ситникова
Владимир Сухоруков с супругой Анастасией

Владимир Сухоруков с супругой Анастасией

Виктория Соболева

Виктория Соболева

Елена Белова, Наталья Соболева

Елена Белова, Наталья Соболева

Михаил Смирнов

Михаил Смирнов

Антон Акулаев, Евгения Абросимова

Антон Акулаев, Евгения Абросимова

Фото: Владимир Макеев, Мария Капустина, Елизавета Федянина

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