Дебаркадер от Джулиано Ди Капуа, первые поздравления от Романа Михайлова и ужин в итальянском стиле: как прошла свадьба актера Алексея Фролова и фотографа Юлии Шерер

Про роспись

Роспись была в Кронштадте, добирались туда на советском автобусе (вайб 80-х!). Это было прекрасно: ехали по дамбе, все окна были открыты, а моя длинная фата развевалась вдоль всего салона. Красота!

В ЗАГСе не выбирали торжественную церемонию, а поэтому пышной части у нас не было, просто каждый, кто хотел, сказал теплые слова: сначала произнес речь лучший друг мужа актер Иван Решетняк, а после них мы утонули в поцелуях, аплодисментах, объятиях. Костя Плотников открывает шампанское, Люба Веролайнер закидывает лепестками цветов... После этого мы отправились в кинозал на Итальянской, снятый только для нас, где смотрели мой любимый фильм Тони Скотта «True Romance». А после был ресторан «Le Courage» и теплый семейный вечер.