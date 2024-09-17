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Свадьбы

Дебаркадер от Джулиано Ди Капуа, первые поздравления от Романа Михайлова и ужин в итальянском стиле: как прошла свадьба актера Алексея Фролова и фотографа Юлии Шерер

Лето 2024 года было богато на светские свадьбы и торжества. А завершилось оно ничуть не менее ярко — в творческой атмосфере поженились актер Алексей Фролов и фотограф Юлия Шерер. Как паре удалось собрать артистов и режиссеров Петербурга (и не только!) на одном дебаркадере, кто из лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» первым поздравил их, Собака.ru рассказала сама Юлия. Самое театральное окончание этого лета! 

Алексей Фролов и Юлия Шерер
Архив героев

Алексей Фролов и Юлия Шерер

Юлия Шерер
Архив героев

Юлия Шерер

Алексей Фролов и Юлия Шерер
Архив героев

Алексей Фролов и Юлия Шерер

Юлия Шерер
Архив героев

Юлия Шерер

Про подготовку

Мы не хотели ограничиваться одним днем и спешить, а поэтому у нас получилась свадьба длинною примерно в неделю: сначала девичник, затем мальчишник, роспись в ЗАГСе, а в заключительный день — фуршет. Все сложности, которые возникали, решались коллегиально, с друзьями: например, платье для росписи мне подарила моя лучшая подруга.

Юрий Насонов, Сиу
Архив героев

Юрий Насонов, Сиу

Архив героев
Елена Тихонова, Елена Пан, Юлия Шерер
Архив героев

Елена Тихонова, Елена Пан, Юлия Шерер

Иван Решетняк
Архив героев

Иван Решетняк 

Влада Заморина
Архив героев

Влада Заморина

Про роспись

Роспись была в Кронштадте, добирались туда на советском автобусе (вайб 80-х!). Это было прекрасно: ехали по дамбе, все окна были открыты, а моя длинная фата развевалась вдоль всего салона. Красота!  

В ЗАГСе не выбирали торжественную церемонию, а поэтому пышной части у нас не было, просто каждый, кто хотел, сказал теплые слова: сначала произнес речь лучший друг мужа актер Иван Решетняк, а после них мы утонули в поцелуях, аплодисментах, объятиях. Костя Плотников открывает шампанское, Люба Веролайнер закидывает лепестками цветов... После этого мы отправились в кинозал на Итальянской, снятый только для нас, где смотрели мой любимый фильм Тони Скотта «True Romance». А после был ресторан «Le Courage» и теплый семейный вечер. 

Константин Плотников. Любовь Виролайнен
Константин Плотников, Любовь Виролайнен
Джулиано Ди Капуа
Джулиано Ди Капуа
Анастасия Насонов

Анастасия Насонов

Сережа Шерер

Сережа Шерер

Сергей Кальварский, Джулиано Ди Капуа
Джулиано Ди Капуа, Сергей Кальварский

Про торжество 

Следующий день уже был посвящен грандиозной вечеринке — супруг арендовал дебаркадер, который построил театральный режиссёр Джулиано Ди Капуа. За стол отвечал большой любитель Италии шеф-повар Алекс Мацько, а поэтому у нас все вышло немного в стиле итальянской деревушки — просто, вкусно и красиво. Как мне и хотелось! 

Первым, кто пришел нас обнять и поздравить, оказался режиссер Роман Михайлов. Спустя уже полчаса, началось непрерывное течение петербургской богемы с букетами и теплыми словами — практически полные трупы «Невидимого театра» и «ВелесО» собрались на лужайке. Начались танцы. Такое окончание лето стало настоящим подарком для всех нас! 

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Люди:
Константин Плотников, Джулиано Ди Капуа, Сергей Кальварский

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