Хрустальная свадьба: Мария и Юрий Грудины отметили 15-летие брака в особняке Мясникова

У нас есть такая традиция — праздновать свадьбу каждый год. Началось это, когда мы отмечали 10-летие брака. Тогда эта идея нам приглянулась: во-первых, это отличная возможность обновить эмоции, чувства, а, во-вторых, собрать всех любимых и близких. Мы не хотим возвращаться в прошлое, празднуем настоящее и смотрим в будущее. В этом году нам исполнилось 15 лет, гуляли хрустальную свадьбу. Решили не изменять себе и вновь манифестировать любовь, которая обновляется и разгорается все сильнее с каждым годом. Кроме того, для каждой девушки свадьба — это невероятный момент в жизни, а чтобы прожить его вновь, необязательно выходить замуж за другого (смеется). Ведь можно со своим мужем переживать это каждый год. Кроме того, мне кажется, что это добавляет силы и интенсивности отношениям.