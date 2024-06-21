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Свадьбы

Хрустальная свадьба: Мария и Юрий Грудины отметили 15-летие брака в особняке Мясникова

Идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и девелопер Юрий Грудин отметили пятнадцатую годовщину свадьбы. Пара собрала в особняке Мясникова близких: на церемонии были Илья и Наталья Соболевы, Лидия Метельская, Михаил Стацюк и другие. Как прошло торжество «Собака.ru» рассказала сама Мария. 

Архив героев
Архив героев
Архив героев
Архив героев
Архив героев

О традиционной ежегодной свадьбе

У нас есть такая традиция — праздновать свадьбу каждый год. Началось это, когда мы отмечали 10-летие брака. Тогда эта идея нам приглянулась: во-первых, это отличная возможность обновить эмоции, чувства, а, во-вторых, собрать всех любимых и близких. Мы не хотим возвращаться в прошлое, празднуем настоящее и смотрим в будущее. В этом году нам исполнилось 15 лет, гуляли хрустальную свадьбу. Решили не изменять себе и вновь манифестировать любовь, которая обновляется и разгорается все сильнее с каждым годом. Кроме того, для каждой девушки свадьба — это невероятный момент в жизни, а чтобы прожить его вновь, необязательно выходить замуж за другого (смеется). Ведь можно со своим мужем переживать это каждый год. Кроме того, мне кажется, что это добавляет силы и интенсивности отношениям.

Архив героев
Архив героев
Архив героев
Архив героев
Архив героев

Про особняк Мясникова

Мы не хотели какой-то помпезности — должен был быть (он и получился) тихий и спокойный вечер для своих. И все соединилось как раз именно в особняке Мясникова — он мне кажется таким петербургским. Я и Юра много лет жили на улице Восстания — это наши родные места — и нам очень радостно, что они становятся лучше, что появляются какие-то классные проекты. Как раз реновация особняка Мясникова — это идеальная история. Кроме того, я часто ходила туда на музыкальные и поэтические вечера. Скажу больше: особняк Мясникова — место, которое олицетворяет не просто красоту, а историю и истинный петербургский аристократический дух. 

Илья Соболев. Наталья Соболева
Архив героев
Илья Соболев, Наталья Соболева
Галя Голованова. Николай Дворянкин
Архив героев
Галя Голованова, Николай Дворянкин
Юлия Воронова
Архив героев
Юлия Воронова
Алина Ковалева, Андрей Кузнецов
Архив героев

Алина Ковалева, Андрей Кузнецов

Полина Погодина, Анна Ратникова
Архив героев

Полина Погодина, Анна Ратникова

Юлия Эссебуа
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Юлия Эссебуа

Лидия Метельская
Архив героев
Лидия Метельская
Алина Феликсова, Эльмира Тулебаева, Мария Грудина
Архив героев
Алина Феликсова, Эльмира Тулебаева, Мария Грудина
Елена Коробова, Эльмира Тулебаева, Михаил Стацюк
Архив героев
Эльмира Тулебаева, Михаил Стацюк, Елена Коробова
Вячеслав и Инна Ратниковы
Архив героев

Вячеслав и Инна Ратниковы 

Юрий Грудин, Мария Грудина. Василиса Грудина
Архив героев
Юрий Грудин, Мария Грудина, Василиса Грудина 
Полина Грудина
Архив героев

Полина Грудина

Евгения Грудина с другом
Архив героев

Евгения Грудина с другом 

Про платье

«Хрустальное» платье мне сшила моя подруга Алёна Феликсова, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», основательница бренда 404 NOT FOUND. Признаюсь, на самом деле я видела вообще другой наряд (смеется) — послала ей мутборд того, что хочу, а дальше ожидала увидеть что-то подобное, но не тут-то было! Алёна мне показала абсолютно другое, ничего подобного не было в референсах: я не задумывала никаких бусинок или кристалликов! Но когда надела платье — почувствовала себя просто диснеевской принцессой и поняла, что это тот случай, когда кутюрье знает тебя, твое тело и стиль лучше. Интересный факт: на работу над нарядом портные бренда потратили более ста часов! И, конечно, здорово, что платье можно носить и в обычной жизни: я так часто делаю, просто меняю юбки в зависимости от момента.

Архив героев
Архив героев
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Люди:
Эльмира Тулебаева, Мария Грудина, Михаил Стацюк Алина Феликсова, Лидия Метельская, Илья Соболев, Юрий Грудин, Елена Коробова, Юлия Воронова, Галя Голованова

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