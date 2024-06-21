Хрустальная свадьба: Мария и Юрий Грудины отметили 15-летие брака в особняке Мясникова

Идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и девелопер Юрий Грудин отметили пятнадцатую годовщину свадьбы. Пара собрала в особняке Мясникова близких: на церемонии были Илья и Наталья Соболевы, Лидия Метельская, Михаил Стацюк и другие. Как прошло торжество «Собака.ru» рассказала сама Мария.
О традиционной ежегодной свадьбе
У нас есть такая традиция — праздновать свадьбу каждый год. Началось это, когда мы отмечали 10-летие брака. Тогда эта идея нам приглянулась: во-первых, это отличная возможность обновить эмоции, чувства, а, во-вторых, собрать всех любимых и близких. Мы не хотим возвращаться в прошлое, празднуем настоящее и смотрим в будущее. В этом году нам исполнилось 15 лет, гуляли хрустальную свадьбу. Решили не изменять себе и вновь манифестировать любовь, которая обновляется и разгорается все сильнее с каждым годом. Кроме того, для каждой девушки свадьба — это невероятный момент в жизни, а чтобы прожить его вновь, необязательно выходить замуж за другого (смеется). Ведь можно со своим мужем переживать это каждый год. Кроме того, мне кажется, что это добавляет силы и интенсивности отношениям.
Про особняк Мясникова
Мы не хотели какой-то помпезности — должен был быть (он и получился) тихий и спокойный вечер для своих. И все соединилось как раз именно в особняке Мясникова — он мне кажется таким петербургским. Я и Юра много лет жили на улице Восстания — это наши родные места — и нам очень радостно, что они становятся лучше, что появляются какие-то классные проекты. Как раз реновация особняка Мясникова — это идеальная история. Кроме того, я часто ходила туда на музыкальные и поэтические вечера. Скажу больше: особняк Мясникова — место, которое олицетворяет не просто красоту, а историю и истинный петербургский аристократический дух.
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Про платье
«Хрустальное» платье мне сшила моя подруга Алёна Феликсова, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», основательница бренда 404 NOT FOUND. Признаюсь, на самом деле я видела вообще другой наряд (смеется) — послала ей мутборд того, что хочу, а дальше ожидала увидеть что-то подобное, но не тут-то было! Алёна мне показала абсолютно другое, ничего подобного не было в референсах: я не задумывала никаких бусинок или кристалликов! Но когда надела платье — почувствовала себя просто диснеевской принцессой и поняла, что это тот случай, когда кутюрье знает тебя, твое тело и стиль лучше. Интересный факт: на работу над нарядом портные бренда потратили более ста часов! И, конечно, здорово, что платье можно носить и в обычной жизни: я так часто делаю, просто меняю юбки в зависимости от момента.
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