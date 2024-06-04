Свадьба Виталия и Кристины Аксеновых-Шабловских: гости со всего мира, платье от Ulyana Sergeenko и торжество в Il Lago dei Cigni

22 мая в Дворце бракосочетания №2 на Фурштатской улице модель и инфлюенсер Кристина Аксёнова-Шабловская сказала «Да!» галеристу и основателю проекта Bad Gallery Виталию Аксенову-Шабловскому. Как это было, «Собака.ru» рассказала сама Кристина.
О подготовке
Первым делом мы подали документы в ЗАГС и определились с датой. Подходящих временных слотов было не так много, а хотелось, чтобы все близкие были рядом — часть наших друзей живут в Москве, часть в Иркутске, часть заграницей. Заполучив понравившуюся дату, начали предварительный обзвон, еще до того как разослали всем приглашения: просили ничего не планировать и быть в городе 22 мая. Но, отмечу, что на самом деле не было никакого большого торжества — просто расписались и устроили камерный ужин в кругу семьи и близких, сама же грандиозная свадьба планируется в сентябре.
Кристина Аксёнова-Шабловская с подругами
О наряде невесты
На следующий день после подачи документов поехали за кольцом в Parure Atelier: любимый сам выбрал камень, и в ателье создали прекрасное кольцо. Еще один волнительный момент — выбор платья: я давно мечтала о наряде от Ulyana Sergeenko, посмотрев их показ Couture Spring/Summer 2020. Написала знакомой — она работает в pr-отделе модного дома — и снова удача: платье словно дожидалось именно меня. Примерка была волнительной — все-таки 4 года мечтала об этом! Не смогла простоять в наряде и нескольких минут: кое-как сделала кадр и попросила скорее снимать — от волнения подкашивались ноги. Делюсь маленькой тайной: на самой свадьбе платье будет этого же бренда, из той же коллекции. Туфли подобрали также у Ulyana Sergeenko. А для гостей было решено сделать дресс-код total black.
Собирала сам beauty-образ Аня Ярым, с которой мы знакомы более 15 лет — она со мной перед всеми важными событиями. С фотографами также определились довольно быстро — Юрий Гусев из Петербурга и Леся Оскирко из Москвы.
О торжестве
Для проведения ужина выбрали любимый ресторан Il Lago dei Cigni: часто бываем там всей семьей, отмечаем праздники. Как только подали заявление, сразу позвонили директору ресторана Юлии Шампал и забронировали дату, в этот день весь ресторан был открыт только для нас. По фото видно, что в зале всех ждала волшебная обстановка: декораторы полностью изменили пространство внутри, создав неповторимую атмосферу. Шеф Дмитрий Трушкин воплотил все наши кулинарные фантазии в жизнь, а сомелье Вадим Бормусов сопроводил ужин восхитительными напитками. Ведущим вечера стал Руслан Исмаилов, а после торжественного выноса торта Алексей Миронов отыграл свой зажигательный сет, все натанцевались от души.
О pre-party
Отель Four Seasons Lion Palace — это наш любимый отель для романтических свиданий, в котором мы практически всегда выбираем один и тот же номер с видом на Исаакиевский Собор. И в день росписи хотели пережить эти же эмоции и разделить их с гостями. Именно поэтому всех за некоторое время до торжества мы собрали в этом отеле.
Кирилл Туриченко («Иванушки International»), Дарья Тяглая
Артём Борукаев
Елизавета Овчинникова, Елена Дорош
Комментарии (0)