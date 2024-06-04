Свадьба Виталия и Кристины Аксеновых-Шабловских: гости со всего мира, платье от Ulyana Sergeenko и торжество в Il Lago dei Cigni

О наряде невесты

На следующий день после подачи документов поехали за кольцом в Parure Atelier: любимый сам выбрал камень, и в ателье создали прекрасное кольцо. Еще один волнительный момент — выбор платья: я давно мечтала о наряде от Ulyana Sergeenko, посмотрев их показ Couture Spring/Summer 2020. Написала знакомой — она работает в pr-отделе модного дома — и снова удача: платье словно дожидалось именно меня. Примерка была волнительной — все-таки 4 года мечтала об этом! Не смогла простоять в наряде и нескольких минут: кое-как сделала кадр и попросила скорее снимать — от волнения подкашивались ноги. Делюсь маленькой тайной: на самой свадьбе платье будет этого же бренда, из той же коллекции. Туфли подобрали также у Ulyana Sergeenko. А для гостей было решено сделать дресс-код total black.

Собирала сам beauty-образ Аня Ярым, с которой мы знакомы более 15 лет — она со мной перед всеми важными событиями. С фотографами также определились довольно быстро — Юрий Гусев из Петербурга и Леся Оскирко из Москвы.