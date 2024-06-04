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Свадьбы

Свадьба Виталия и Кристины Аксеновых-Шабловских: гости со всего мира, платье от Ulyana Sergeenko и торжество в Il Lago dei Cigni

22 мая в Дворце бракосочетания №2 на Фурштатской улице модель и инфлюенсер Кристина Аксёнова-Шабловская сказала «Да!» галеристу и основателю проекта Bad Gallery Виталию Аксенову-Шабловскому. Как это было,  «Собака.ru» рассказала сама Кристина. 

Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксёнова-Шабловская
Архив героев
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксёнова-Шабловская
Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксёнова-Шабловская
Архив героев
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксёнова-Шабловская
Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксёнова-Шабловская
Архив героев
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксёнова-Шабловская

О подготовке

Первым делом мы подали документы в ЗАГС и определились с датой. Подходящих временных слотов было не так много, а хотелось, чтобы все близкие были рядом — часть наших друзей живут в Москве, часть в Иркутске, часть заграницей. Заполучив понравившуюся дату, начали предварительный обзвон, еще до того как разослали всем приглашения: просили ничего не планировать и быть в городе 22 мая. Но, отмечу, что на самом деле не было никакого большого торжества — просто расписались и устроили камерный ужин в кругу семьи и близких, сама же грандиозная свадьба планируется в сентябре.

Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксёнова-Шабловская
Архив героев
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксёнова-Шабловская
Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксёнова-Шабловская
Архив героев
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксёнова-Шабловская
Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксёнова-Шабловская
Архив героев
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксёнова-Шабловская
Кристина Аксёнова-Шабловская с подругами
Архив героев

Кристина Аксёнова-Шабловская с подругами 

О наряде невесты

На следующий день после подачи документов поехали за кольцом в Parure Atelier: любимый сам выбрал камень, и в ателье создали прекрасное кольцо. Еще один волнительный момент — выбор платья: я давно мечтала о наряде от Ulyana Sergeenko, посмотрев их показ Couture Spring/Summer 2020. Написала знакомой — она работает в pr-отделе модного дома — и снова удача: платье словно дожидалось именно меня. Примерка была волнительной — все-таки 4 года мечтала об этом! Не смогла простоять в наряде и нескольких минут: кое-как сделала кадр и попросила скорее снимать — от волнения подкашивались ноги. Делюсь маленькой тайной: на самой свадьбе платье будет этого же бренда, из той же коллекции. Туфли подобрали также у Ulyana Sergeenko. А для гостей было решено сделать дресс-код total black. 

Собирала сам beauty-образ Аня Ярым, с которой мы знакомы более 15 лет — она со мной перед всеми важными событиями. С фотографами также определились довольно быстро — Юрий Гусев из Петербурга и Леся Оскирко из Москвы.

Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксёнова-Шабловская
Архив героев
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксёнова-Шабловская
Архив героев
Архив героев
Архив героев

О торжестве

Для проведения ужина выбрали любимый ресторан Il Lago dei Cigni: часто бываем там всей семьей, отмечаем праздники. Как только подали заявление, сразу позвонили директору ресторана Юлии Шампал и забронировали дату, в этот день весь ресторан был открыт только для нас. По фото видно, что в зале всех ждала волшебная обстановка: декораторы полностью изменили пространство внутри, создав неповторимую атмосферу. Шеф Дмитрий Трушкин воплотил все наши кулинарные фантазии в жизнь, а сомелье Вадим Бормусов сопроводил ужин восхитительными напитками. Ведущим вечера стал Руслан Исмаилов, а после торжественного выноса торта Алексей Миронов отыграл свой зажигательный сет, все натанцевались от души.

Архив героев
Архив героев
Архив героев
Архив героев

О pre-party

Отель Four Seasons Lion Palace — это наш любимый отель для романтических свиданий, в котором мы практически всегда выбираем один и тот же номер с видом на Исаакиевский Собор. И в день росписи хотели пережить эти же эмоции и разделить их с гостями. Именно поэтому всех за некоторое время до торжества мы собрали в этом отеле. 

Виталий Аксенов-Шабловский, Андрей Резников. Кристина Аксёнова-Шабловская
Архив героев
Андрей Резников, Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксёнова-Шабловская
Кирилл Туриченко («Иванушки International»), Дарья Тяглая
Архив героев

Кирилл Туриченко («Иванушки International»), Дарья Тяглая

Марк Лапин. Ксения Лапина
Архив героев
Марк Лапин, Ксения Лапина
Артём Борукаев
Архив героев

Артём Борукаев

Елизавета Овчинникова, Елена Дорош
Архив героев

Елизавета Овчинникова, Елена Дорош 

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Люди:
Виталий Аксенов-Шабловский, Марк Лапин, Андрей Резников

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