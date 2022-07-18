«Любовь — великая вещь … и стоит того, чтобы ее ждать»: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (наконец-то!) поженились

«Прошлой ночью мы прилетели в Вегас, стояли в очереди за лицензией с четырьмя другими парами, совершившими такое же путешествие в свадебную столицу мира», — написала Лопес в специальном выпуске рассылки для фанатов «On the JLo».

Теперь ее полное имя певицы — Дженнифер Линн Аффлек. Она рассказала, что церемония прошла посреди ночи в Маленькой белой часовне под свадебный марш из Bluetooth-колонки. Певица призналась, что, несмотря на некоторые накладки, произошедшее стало «свадьбой мечты», а в это время рядом был тот, с кем она «пробудет вечность».

«Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, терпелива. 20 лет терпения… Любовь — великая вещь, может быть, лучшая вещь (на свете), и стоит того, чтобы ее ждать», — сказала она.

История Лопес и Аффлека началась в 2002 году на съемках фильма «Джильи». В нулевые они были одной из самых известных пар в Голливуде. Тогда пару прозвали «Беннифер», соединив имена певицы и актера.

Они первый раз обручились в 2003 году, но вскоре расторгли помолвку, обвинив прессу в чрезмерном внимании к их готовящейся свадьбе. А после и вовсе разорвали отношения.

Почти за 20 лет в разлуке Лопес была замужем трижды, самый долгий брак был с певцом Марком Энтони, который продлился десять лет. Аффлек был в браке с актрисой Дженнифер Гарднер — с 2005 по 2014 год. А в 2021 году «Беннифер» объявили о воссоединении.