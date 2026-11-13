Премьера «Тяжелого люкса»: Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Иван Янковский и Илья Куруч

Паулина Андреева и Федор Бондарчук снова встретились на одной сцене — на премьере сериала «Тяжелый люкс» в московском «Художественном». Бывшие супруги вместе с Иваном Янковским и создателями проекта представили криминальную драму Ильи Аксенова о многомиллиардном рынке поддельных сумок. Оформление вечера поддержало тему сериала: попкорн подавали в стаканчиках в форме дизайнерских сумочек, а пространство украсили коробками и пакетами модных марок. Сериал производства INEY Productions по заказу «НМГ Студии» вышел на Wink 13 ноября.
Как прошла премьера — в репортаже Собака.ru.
На красную дорожку Иван Янковский вышел с Дианой Пожарской: супруги позировали, обнявшись.
Паулина Андреева появилась в черном мини-платье Rasario с белым воротником. Актриса рассказала журналистам, что при выборе одежды не ориентируется на громкие имена модных домов — для нее важнее, чтобы вещь нравилась. Федор Бондарчук, генеральный продюсер проекта, приехал на премьеру позже бывшей супруги — это первое их светское появление в совместном проекте после развода.
Блогер и комик Илья Куруч, в отличие от актрисы главной роли, как всегда заморочился с образом и обыграл тему вечера буквально: пришел в поддельных Versace и Balenciaga с портретами Янковского в сердечках.
Илья Аксенов
Ольга Долматовская, Жора Крыжовников
Анна и Ирина Ходыш
Перед показом к зрителям обратились генеральный директор Wink Антон Володькин, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, продюсеры INEY Productions Андрей Золотарев и Алена Акимова, режиссер Илья Аксенов, а также исполнители главных ролей Иван Янковский и Паулина Андреева. Бондарчук, поблагодарив съемочную группу, заодно рассказал о планах: финальную серию зрители увидят 1 января, а Золотареву предложил уже сейчас подумать о втором сезоне.
Анна Александрова, Сергей Бондарчук
Алла Сигалова с внуком Федором
Антон Володькин
Каст сериала
В центре сюжета — Ксения (Паулина Андреева), жена состоятельного девелопера, которая после случайного убийства любовницы мужа обращается за помощью к брату Сереге (Иван Янковский), недавно вышедшему из колонии. Вместе они начинают продавать поддельные сумки люксовых марок. В сериале также сыграли Юрий Чурсин, Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина и другие.
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