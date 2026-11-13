Премьера «Тяжелого люкса»: Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Иван Янковский и Илья Куруч

На красную дорожку Иван Янковский вышел с Дианой Пожарской: супруги позировали, обнявшись.

Паулина Андреева появилась в черном мини-платье Rasario с белым воротником. Актриса рассказала журналистам, что при выборе одежды не ориентируется на громкие имена модных домов — для нее важнее, чтобы вещь нравилась. Федор Бондарчук, генеральный продюсер проекта, приехал на премьеру позже бывшей супруги — это первое их светское появление в совместном проекте после развода.

Блогер и комик Илья Куруч, в отличие от актрисы главной роли, как всегда заморочился с образом и обыграл тему вечера буквально: пришел в поддельных Versace и Balenciaga с портретами Янковского в сердечках.