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Премьера «Тяжелого люкса»: Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Иван Янковский и Илья Куруч

Паулина Андреева и Федор Бондарчук снова встретились на одной сцене — на премьере сериала «Тяжелый люкс» в московском «Художественном». Бывшие супруги вместе с Иваном Янковским и создателями проекта представили криминальную драму Ильи Аксенова о многомиллиардном рынке поддельных сумок. Оформление вечера поддержало тему сериала: попкорн подавали в стаканчиках в форме дизайнерских сумочек, а пространство украсили коробками и пакетами модных марок. Сериал производства INEY Productions по заказу «НМГ Студии» вышел на Wink 13 ноября.

Как прошла премьера — в репортаже Собака.ru.

Паулина Андреева
Паулина Андреева
Иван Янковский. Диана Пожарская
Иван Янковский, Диана Пожарская
Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Иван Янковский
Федор Бондарчук, Иван Янковский, Паулина Андреева
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Илья Куруч
Илья Куруч
Диана Милютина
Диана Милютина
Паулина Андреева, Иван Янковский. Илья Аксенов
Паулина Андреева, Иван Янковский, Илья Аксенов
Паулина Андреева. Константин Крюков
Паулина Андреева, Константин Крюков
Паулина Андреева, Федор Бондарчук. Жора Крыжовников
Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Жора Крыжовников

На красную дорожку Иван Янковский вышел с Дианой Пожарской: супруги позировали, обнявшись.

Паулина Андреева появилась в черном мини-платье Rasario с белым воротником. Актриса рассказала журналистам, что при выборе одежды не ориентируется на громкие имена модных домов — для нее важнее, чтобы вещь нравилась. Федор Бондарчук, генеральный продюсер проекта, приехал на премьеру позже бывшей супруги — это первое их светское появление в совместном проекте после развода. 

Блогер и комик Илья Куруч, в отличие от актрисы главной роли, как всегда заморочился с образом и обыграл тему вечера буквально: пришел в поддельных Versace и Balenciaga с портретами Янковского в сердечках. 

Илья Аксенов

Илья Аксенов

Паулина Андреева, Иван Янковский
Паулина Андреева, Иван Янковский
Ольга Долматовская, Жора Крыжовников

Ольга Долматовская, Жора Крыжовников

Святослав Рогожан
Святослав Рогожан
Илья Куруч, Федор Бондарчук
Федор Бондарчук, Илья Куруч
Вика Чума
Вика Чума
Иван Янковский. Дмитрий Чеботарeв
Иван Янковский, Дмитрий Чеботарeв
Анна и Ирина Ходыш

Анна и Ирина Ходыш

Федор Бондарчук. Андрей Золотарев
Федор Бондарчук, Андрей Золотарев

Перед показом к зрителям обратились генеральный директор Wink Антон Володькин, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, продюсеры INEY Productions Андрей Золотарев и Алена Акимова, режиссер Илья Аксенов, а также исполнители главных ролей Иван Янковский и Паулина Андреева. Бондарчук, поблагодарив съемочную группу, заодно рассказал о планах: финальную серию зрители увидят 1 января, а Золотареву предложил уже сейчас подумать о втором сезоне.

Александр Мизев
Александр Мизев
Виктория Давыдова
Виктория Давыдова
Анна Александрова, Сергей Бондарчук

Анна Александрова, Сергей Бондарчук

Иван Янковский. Сергей Бондарчук
Иван Янковский, Сергей Бондарчук
Алла Сигалова с внуком Федором

Алла Сигалова с внуком Федором

Антон Володькин

Антон Володькин

Олеся Судзиловская. Илья Аксенов
Олеся Судзиловская, Илья Аксенов
Иван Янковский, Вика Чума
Вика Чума, Иван Янковский
Каст сериала

Каст сериала

Иван Янковский, Паулина Андреева
Паулина Андреева, Иван Янковский

В центре сюжета — Ксения (Паулина Андреева), жена состоятельного девелопера, которая после случайного убийства любовницы мужа обращается за помощью к брату Сереге (Иван Янковский), недавно вышедшему из колонии. Вместе они начинают продавать поддельные сумки люксовых марок. В сериале также сыграли Юрий Чурсин, Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина и другие. 

Люди:
Вика Чума, Святослав Рогожан, Александр Мизев Иван Янковский, Диана Милютина, Илья Куруч, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Карина Разумовская, Аглая Тарасова, Виктория Давыдова, Олеся Судзиловская

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